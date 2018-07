Il n'est pas toujours facile de comprendre la situation de l'ASNL aujourd'hui mais la cession est toujours d'actualité, les deux parties ont en effet à nouveaux réaffirmé leur volonté d'aboutir et c'est juste une question de délais selon Jacques Rousselot, qui reste pour le moment aux commandes du club.

Aujourd'hui, c'est donc lui qui va défendre le budget de l'ASNL cette saison, un budget qui restera quasiment le même que celui de l'an passé, c'est à dire environ 17 millions d'euros auxquels il faudra ajouter la vente d'un joueur ou deux encore sous contrat avec le club.

Gérer les affaires courantes

Que va dire la DNCG ? Acceptera t-elle de laisser l'ASNL évoluer en ligue 2 et accepter l'idée qu'il y aura un changement de propriétaire dans les semaines à venir ?

Ce sera sans doute le cas dans la mesure où Jacques Rousselot, même s'il reste le patron pour le moment, est toujours accompagné de Jean Michel Roussier, le représentant du repreneur et futur président du club. Les deux hommes travaillent en étroite collaboration sur les affaires courantes, et notamment les recrutements pour former un groupe solide et prêt à en découdre avec les cadors de la ligue 2, sans casser la tire-lire, on n'est jamais trop sûr.