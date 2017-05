L'AS Nancy Lorraine reléguée en Ligue 2

Pas de miracle samedi au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1. L'AS Nancy Lorraine jouera la saison prochaine en Ligue 2 malgré sa victoire face à l'AS Saint Etienne (3-1).

Le scénario idéal ne s'est pas produit pour l'AS Nancy Lorraine lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Nancy devait s'imposer face à Saint-Etienne et compter sur des revers de Bastia et Lorient pour accrocher la 18e place, synonyme de barrages. Malheureusement, Nancy a fait le boulote contre Saint-Etienne (victoire 3-1) mais dans le même temps, Bastia s'est incliné à Marseille et Lorient a fait match nul contre Bordeaux.

Les résultats

Le classement