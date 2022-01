L'objectif du déplacement à Angers pour Pascal Dupraz? "Être bien meilleur que nous l'avons été contre Lyon"

"Faut que les joueurs comprennent que chaque minute, on joue notre peau en Ligue 1." Le ton est donné à la veille du déplacement de l'ASSE à Angers mercredi 26 janvier. Pour cette rencontre de la 20e journée de championnat, reportée à cause de cas de Covid chez les Angevins, le coach Pascal Dupraz fixe ses objectifs : "il faudra qu'on soit bien meilleur que nous l'avons été contre l'Olympique Lyonnais".

Dans tous les compartiments du jeu, les Stéphanois ont "déçu" leur coach, ce vendredi 21 janvier, lors du derby à Lyon. Pascal Dupraz croit tout de même toujours au maintien, son objectif de la saison. Et ses trois défaites depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne ne sont pas un échec, au contraire, "c'est une chance ! soutient-il. Vous n'arrivez pas à me suivre. [Rire] Ca aurait été trop facile si on avait directement rattrapé le retard sur nos adversaires." L'ASSE a toujours cinq points de retard sur les avant-derniers : Bordeaux et Lorient.

Les points positifs : l'effectif stéphanois retrouve un peu des couleurs : Ryad Boudebouz est remis du Covid et Denis Bouanga revient de la CAN après la défaite du Gabon.