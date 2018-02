Auxerre, France

Pas grand monde n'imaginait l'AJA lever les bras à Nantes (3-4) lors du tour précédant en 16èmes de finales. Comme ils sont peu nombreux à penser que les auxerrois puissent passer à la trappe ce mardi soir. Car les icaunais sont chanceux: Ils reçoivent les amateurs des Herbiers, relégables en troisième division. Le ticket pour les quarts de finale n'est pas encore oblitéré, mais l'occasion est belle pour les auxerrois, trois ans après, de se faufiler de nouveau dans le grand 8 de Dame Coupe. "C'est bien le problème sourit Pape Sané, tout le monde nous voit déjà en quart mais le match n'est pas joué."

Pape Sané "Notre match à Nantes nous sert de leçon"

L'attaquant sénégalais sera titulaire ce soir, au sein d'une formation aux retouches peu nombreuses, à l'inverse du tour précédant. Preuve que l'AJA se méfie de cette soirée. "On reste concentré sur notre but en prenant cette équipe au sérieux. On connait tous ce genre de tirages souligne Pape Sané. Ce qui s'est passé à Nantes est aussi une leçon pour nous. On a regardé les vidéos (des Herbiers), c'est une bonne équipe, avec des attaquants qui vont vite. On ne laisse rien passer, on a la dalle et on bosse pour gagner tous les matches."

L'AJA, quasiment sauvée en Ligue 2, doit-elle tout miser sur la Coupe de France?

11èmes de Ligue 2, quasi assurés de leur maintien, et loin (11 points) du TOP 5 qualificatif pour les play-offs, les icaunais doivent-ils désormais faire de la Coupe de France, qui leur réussit bien, leur priorité?

"Je serai très fâché avec mon groupe s'il choisissait avoue Pablo Correa. Si on veut devenir conquérant et jouer des choses intéressantes à l'avenir, on doit se mettre dans la peau d'une équipe qui ne choisit pas ses matches, qui est capable d'être régulière dans la performance et, déjà, dans l'approche des matches. Choisir la Coupe aujourd'hui serait une erreur fatale par rapport au championnat. S'habituer au mot abandon, c'est déjà rentrer dans une certaine fragilité qui peut nous amener à des moments de difficulté en championnat."

Pour Pablo Correa, l'AJA n'a pas à choisir entre la Coupe de France et le championnat de Ligue 2

Composition probable de l'AJA:

Westberg - Arcus, Tacalfred, Y. Sané, Polomat - Konaté, Adéoti (cap) - Youssouf, Obraniak, Philippoteaux - P. Sané.

Remplaçants: Boucher (g), Sissako, Touré, Sakhi, Ayé, Sangaré, Yattara.

Ce huitième de finale de la Coupe de France entre l'AJ Auxerre et les Herbiers est à vivre sur France Bleu Auxerre dès 18H15 (coup d'envoi à 18H30).