L'OCG Nice perd à Lyon pour son premier match amical de la saison

Match amical, à huis clos au Groupama Stadium. 60 mille places vides dans les gradins, crise du Covid oblige.

Match de reprise pour les deux clubs de ligue 1 près de 4 mois après l'arrêt du championnat, à cause de la situation sanitaire.

Défaite de l'OCG Nice ce samedi pour le match de préparation contre Lyon. Les Aiglons battus 1 à 0. Le seul but de la rencontre marqué par Houssem Aouar, dès la cinquième minute, sur pénalty. Il a été accordé après une faute commise sur Moussa Dembélé, par le gardien niçois Walter Benitez.

Kamara Hassane, Amine Gouiri et Flavius Daniliuc, trois desnouvelles recrues du GYM ont fait leur premier match en rouge et noir sur la pelouse du Groupama Stadium.

Un match amical à huis clos, à cause de la crise sanitaire. "Jouer sur un grand terrain, même sans public, c'est très positif", a déclaré le défenseur de l'OCG Nice Dante. Heureux de retrouver "un peu d'adrénaline".

Un enthousiasme plus mesuré pour l'entraîneur des Aiglons Patrick Vieira face aux 60.000 places vides dans les gradins : "Il y a comme un manque au niveau de l'atmosphère. On a accepté ce match pour nous habituer. Il faut se mettre dans les conditions afin d'être prêt pour le début du championnat".

Les rouges et noirs seront cette semaine en stage de préparation à Divonne-Les-Bains (Ain). Prochain match amical vendredi prochain, le 10 juillet contre Saint-Etienne.