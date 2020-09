L'OGC Nice a été dominé à Montpellier et s'incline 3-1 dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1

Nice a manqué de mordant et a été mal inspiré au stade de la Mosson. Après son succès contre Lens(2-1) et à Strasbourg (2-0), le Gym comptait bien continuer sur sa lancée face à une équipe Montpelliéraine qui espérait, de son côté, empocher ses premiers points de la saison mais les hommes de Patrick Vieira sont descendus de leur nuage. Face au leader de la L1, le club héraultais a proposé une véritable démonstration pour prendre le meilleur sur une équipe niçoise méconnaissable. Après plusieurs tentatives, c'est Gaëtan Laborde qui trouve l'ouverture à la 20e minute. La première période est à oublier pour les Aiglons. Contraint de réagir, Patrick Vieira procède à un changement dès le retour des vestiaires : Alexis Claude-Maurice remplace Khéphren Thuram mais ce changement n'a pas l'effet escompté. Quelques minutes plus tard, Daniel Congré vient tuer les espoirs niçois en inscrivant le 2ème but montpelliérain à la 52ème minute. Le défenseur réalise même le doublé à la 64ème minute. La réduction du score de Dante sur un centre de Amine Gouiri, entré à la place de Myziane Maolida, à la 69ème minute ne change rien. L'OGC Nice s'incline 3-1 et concède sa première défaite de la saison, la faute à l'incroyable passivité de sa défense et à un manque cruel de créativité sur la plan offensif. Les Niçois ont réduit le score sur leur unique tir cadré de la rencontre alors que les Héraultais ont cadré pas moins de 13 tirs. Seul Walter Benitez a été bon. Certes, il a encaissé trois buts mais il a aussi multiplié les parades en repoussant des tirs de Laborde, des frappes de Delort et Savanier et un missile de Ristic mais le gardien niçois ne pouvait pas tout faire. Les hommes de Patrick Vieira devront se reprendre le plus vite possible. Dans le cas contraire, la réception du Paris SG dans une semaine à l'Allianz Riviera pourrait se révéler compliquée.