L'OGC Nice à l'aise au Matmut Atlantique de Bordeaux

Après deux défaites d'affilée en Ligue 1, l'OGC Nice est en déplacement à Bordeaux ce dimanche. Le Gym doit relever la tête et ça tombe bien, le Matmut Atlantique est loin d'être une terre hostile pour les Aiglons, qui récupèrent en plus son buteur Kasper Dolbeg.

Depuis l'inauguration du Matmut Atlantique en mai 2015, jamais le Gym ne s'est incliné en Ligue 1 dans le stade ultra moderne de Bordeaux (4 nuls et 1 victoire). La saison dernière, c'est même un ancien Bordelais qui avait permis aux Aiglons d'éviter la défaite en Gironde. D'un superbe retourné, Adam Ounas avait égalisé et offert un point à Nice (1-1). L'Algérien est retourné à Naples cet été et le Gym devra donc trouver un autre héros ce dimanche pour tenter de poursuivre cette belle série et de stopper celle qui est en train de tirer vers le bas les Aiglons.

La pression ? Je l'ai toujours connue depuis que je suis ici

Battus sans gloire à Montpellier (3-1) et contre Paris (0-3), les hommes de Patrick Vieira doivent réagir. Ils sont notamment attendus par leur entraîneur sur cette fameuse agressivité qu'il réclame sans relâche et qui fait pour l'instant défaut. "On doit avoir davantage l'esprit de compétition," rabâche le coach. "On a bien réagi cette semaine à l'entraînement, j'ai aimé l'attitude des joueurs." Patrick Vieira sait qu'il est lui-même attendu après ces deux revers mais balaye toute forme de pression qui pèserait sur ses épaules. "La pression je l'ai toujours connue depuis que je suis ici. Elle fait partie de notre métier. C'est normal que les supporters ne soient pas contents. Ils veulent du beau jeu, comme tous les salariés qui travaillent pour le club."

3e match de la saison à huis clos pour le Gym

Pour ce match à Bordeaux, qui sera encore à huis clos (c'est déjà le 3e de la saison pour les Aiglons), le Gym récupère deux de ses joueurs touchés par la Covid la semaine dernière. Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg figurent bien dans le groupe dévoilés ce samedi par le club. Le buteur danois avait fait cruellement défaut dimanche dernier face au PSG, qui avait de son côté pu compter sur le retour en fanfare de Kylian Mbappé, lui-même touché par le virus.

Claude-Maurice préféré à Thuram au milieu ?

On espère évidemment un scénario semblable en Gironde pour celui qui réalise un début de saison mitigé, double buteur à Strasbourg, mais encore trop souvent isolé à la pointe de l'attaque niçoise. Claude-Maurice pourrait lui être préféré à Khephren Thuram au milieu, pour amener un peu plus de créativité dans le cœur du jeu.

En revanche, pas de Stanley Nsoki ni de Robson Bambu dans le groupe niçois. Le premier est un peu court après avoir lui aussi été touché par la Covid-19. Le deuxième a repris l'entraînement collectif cette semaine mais manque de rythme. Atal (cuisse), Danilo et Boudaoui (genou) sont eux aussi forfaits pour cette 5e journée de Ligue 1. Côté Bordelais, le nouvel entraîneur girondin Jean-Louis Gasset est privé en défense de l'ancien niçois Paul Baysse, suspendu, et de ses milieux Ruben Pardo et Zerkane, blessés. Bordeaux reste sur un "non match" à Lens et voudra également réagir.

Avant-match dès 12h30 dimanche sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié. Coup d'envoi à 13h.