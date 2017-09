L'OGC Nice a la conquête de la Chine

Racheté par deux actionnaires chinois et un américain en juin 2016, l'OGC Nice a fait de son développement en Chine une priorité. Une jeune équipe du club de football azuréen a passé une semaine dans le pays. L'occasion pour le Gym de se faire connaître et de partager sa politique de formation.

Pour la première fois, une équipe de l'OGC Nice est partie en Chine à Baotou en Mongolie-Intérieure. Les moins de 12 ans du club de football azuréen ont participé à un tournoi réunissant, en plus du Gym, trois équipes chinoises (Shangai Shenhua, Jiangsu Suning et Luckstar) et une équipe espagnole (FC Valence). Les petits aiglons ont terminé troisième de la compétition où ils ont été accueillis comme des professionnels. Ils ont aussi pu visiter plusieurs monuments de la région et sont allés à la rencontre des écoliers chinois.

Depuis plusieurs années, la Chine se passionne pour le ballon rond. La Super League (l'équivalent de la Ligue 1 française) est en plein essor avec pour certains clubs des budgets colossaux. Mais les Chinois investissent aussi dans le football français. Et c'est le cas à Nice où deux actionnaires chinois (Chien Lee et Alex Sheng) et un actionnaire américain (Paul Conway) sont entrés au capital du Gym en juin 2016.

Un jeune footballeur niçois lors d'un match face à une équipe chinoise. - OGC Nice Médias

Exporter la formation à la niçoise

Ce tournoi a été l'occasion pour l'OGC Nice de montrer son savoir-faire en matière de formation. Plusieurs conférences ont été organisées devant des entraîneurs chinois pour leur expliquer la philosophie de jeu à la niçoise et exposer l'organisation interne du club de football. Frédéric Benincasa, l'entraîneur des moins de 12 ans, a ainsi pu partager son expérience à ses homologues asiatiques. Ces formations sont appelées à se multiplier dans les prochains mois.

Frédéric Benincasa, entraîneur des moins de 12 ans, explique la formation à la niçoise. - OGC Nice Médias