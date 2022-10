L'OGC Nice a trouvé son directeur sportif avec Florent Ghisolfi

L'organigramme prend forme à l'OGC Nice. Après l'annonce de l'arrivée de Fabrice Bocquet comme directeur général, le Gym a semble-t-il trouvé son directeur sportif. Il s'agit de Florent Ghisolfi, actuellement en poste au RC Lens. Selon nos confrères de L'Equipe, l'ancien joueur de Bastia et de Reims a accepté le challenge niçois et va prendre la suite de Julien Fournier. Son départ au cœur de l'été avait obligé le Gym à bricoler un mercato bancal en attendant de trouver son remplaçant. C'est désormais chose faite.

Un choix sportif et personnel

Un choix qui peut surprendre des deux côtés mais qui semble pertinent. Florent Ghisolfi n'a pas une grosse expérience du poste et à 37 ans reste jeune dans le milieu du foot. Mais le travail effectué au RC Lens comme directeur sportif depuis son arrivée dans le Nord en mai 2019 lui permet aujourd'hui d'être attractif pour un projet aussi ambitieux qu'Ineos. Dans l'autre sens, on peut se demander pourquoi quitter le navire Sang et Or alors que tout semble se passer comme dans un rêve cette saison. Des résultats probants (Lens est 4e de Ligue 1), une osmose avec l'entraîneur Franck Haise, et des recrues qui se transforment presque systématiquement en renforts. Mais la puissance financière d'Ineos lui offre la possibilité de franchir un cap supplémentaire et de voir encore plus haut à l'avenir. Son choix serait par ailleurs guidé par des considérations personnelles avec l'envie de se rapprocher du sud de la France alors qu'une partie de sa famille vit en Corse.

Il a déjà collaboré avec Fabrice Bocquet à Lorient

A Nice il va en plus retrouver Fabrice Bocquet, avec qui il a déjà collaboré à Lorient. Ghisolfi a en effet démarré son après carrière comme entraîneur adjoint, notamment de Mickaël Landreau chez les Merlus. C'est après le départ de Landreau à Lorient que Ghisolfi rejoint Lens comme coordinateur sportif. Avec la réussite qu'on connait. Aujourd'hui il va pouvoir incarner la nouvelle politique sportive du Gym, qui reste illisible depuis cet été. Et travailler, déjà, sur le mercato d'hiver, qui pourrait s'annoncer très actif à Nice.