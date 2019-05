L'OGC Nice affronte un PSG malade en Ligue 1

L'OGC Nice se déplace ce samedi après-midi (17h) sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG, déjà champion de France, mais qui ne fait plus peur à personne avec quatre défaites en cinq matchs.

Nice, France

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, en comptant la finale de la coupe de France perdue face au Stade Rennais samedi dernier, les Parisiens affichent en ce moment un visage méconnaissable, notamment en défense.

14 - Pires défenses dans les 5 grands championnats européens depuis avril 2019 :



🇬🇧 Huddersfield - 15 buts encaissés



🇫🇷 Paris - 14 buts encaissés



🇩🇪 Fribourg - 13 buts encaissés



🇪🇸 Betis - 13 buts encaissés



Gênant. pic.twitter.com/G5QhcUePvJ — OptaJean (@OptaJean) May 1, 2019

Paris privé de M'Bappé

Les Parisiens ont encaissé quatorze buts depuis début avril, seul le club anglais d'Huddersfield fait pire sur les cinq grands championnats européens. Le PSG est en plus privé de son meilleur buteur ce samedi après-midi (17h) pour affronter le Gym. Kylian M'Bappé est suspendu après son coup de sang en finale de Coupe de France. C'est donc peut-être le bon moment pour se rendre au Parc des Princes, alors que le Gym possède aujourd'hui la deuxième meilleure défense du championnat (derrière Lille) et a remporté son plus large succès de la saison la semaine dernière contre Guignamp (3-0).

Des absents aussi côté OGC Nice

"_Il n'y a jamais de bon moment pour affronter le PSG_, c'est vrai qu'ils passent une mauvaise période mais il y a toujours un moment où ces grands joueurs veulent montrer à tout le monde que ça reste des grands joueurs," prévient Patrick Vieira, l’entraîneur des aiglons, qui est lui aussi privé de nombreux joueurs pour ce déplacement au Parc des Princes. Wylan Cyprien, Christophe Jallet, Lamine Diaby-Fadiga, Myziane Maolida et Rémy Walter sont toujours indisponibles, blessés ou en phase de réathlétisation.

Voici les 1⃣8⃣ Aiglons retenus pour le déplacement au Parc des Princes ! 🔴⚫️🦅 #PSGOGCNpic.twitter.com/OIIZqATg8u — OGC Nice (@ogcnice) May 3, 2019

En revanche dans les buts, le Gym pourra compter sur son dernier rempart, très souvent infranchissable cette saison. Walter Benitez domine le classement des "clean sheet" en Ligue 1 avec quinze matchs sans encaisser de but cette saison. Aucun autre gardien ne fait mieux. Walter Beniter est également premier au classement du pourcentage de tirs arrêtés. Sauf que l'Argentin ne figure pas parmi les nommés au trophée de meilleur gardien de la saison en Ligue 1...

1 - Walter Benitez 🇦🇷 affiche un pourcentage d'arrêts de 81.3% en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio parmi les gardiens ayant disputé plus d'un match dans l'élite cette saison. Oublié. @benitezwalterok@ogcnice#TrophéesUNFPpic.twitter.com/4Kn2FHlqi2 — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2019

Le Gym ne s'est plus imposé au Parc des Princes en Ligue 1 depuis presque 10 ans. C'était en novembre 2009 et Loïc Rémy marquait le but vainqueur (1-0) en fin de match. C'est sans doute le bon moment pour remettre les compteurs à zéro.