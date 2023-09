L'OGC Nice apporte son soutien à Alexis Beka Beka

Après des heures d'angoisse, le soulagement autour du sort d'Alexis Beka Beka. Le milieu de terrain du Gym a été pris en charge par les secours ce vendredi après-midi après être resté 3h30 assis les jambes dans le vide sur le viaduc de Magnan à Nice.

Deux heures après, l'OGC Nice apportait son soutien dans un communiqué : "Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd’hui pour Alexis. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club", a déclaré Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, au nom du club rouge et noir.