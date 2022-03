Ligue 1 : L'OGC Nice arrache la victoire à domicile face au Paris-Saint-Germain

Il vaut de l'or, Andy. C'est à son attaquant que l'OGC Nice doit sa victoire 1-0 ce samedi soir, sur sa pelouse de l'Allianz Riviera, face à l'ogre parisien, en 27ème journée de Ligue 1.

Le best-of de Nice-PSG avec les commentaires de France Bleu Azur Copier

On joue la 88ème minute quand Andy Delort, profitant d'un bon travail de Stengs à la récupération d'un ballon perdu par Neymar, place une frappe sous la barre. 1 but à 0 pour l'OGC Nice, qui n'a pas volé cette avance dans un match où les Aiglons ont cadré plus de tirs que les leaders du championnat. Andy Delort a offert à son équipe une victoire qui sera peut-être cruciale dans le classement final de la Ligue 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix