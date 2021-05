L'OGC Nice se mobilise pour les enfants malades

Très actif en dehors des terrain, l'OGC Nice se mobilise régulièrement pour les personnes en difficultés. Ce vendredi, le fonds de dotation du club a remis un chèque de 2.500 euros à 5 associations qui viennent en aide aux enfants malade et handicapés.

Après la dernière conférence de presse de l'année, Adrian Ursea s'est éclipsé ce vendredi midi au centre d'entraînement pour laisser la place à une belle cause. La traditionnelle remise de chèques du programme "Enfants Sans Douleur", une opération lancée en 2005 et qui permet d'aider des associations locales qui aident au quotidien les enfants malades et handicapés.

Lees-Melou parrain du programme

Pierre Lees-Melou (parrain du programme depuis la saison 17/18), Valérie Rivère (présidente du Fonds de Dotation OGC Nice), Jordan Minglis (ambassadeur de l’OGC Nice) et Solange Claude (Club des Supporters) ont remis un chèque de 2500 € à chacune des associations sélectionnées pour cette nouvelle édition : Une Danse pour Eva-Rose, Candy Colonne d’Espoir, Dysfantasticx, Ensemble pour Louca, Le chemin de Maëline.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet argent a été collecté tout au long de la saison grâce aux buts des Aiglons (200 euros par but marqué) qui ont permis de faire gonfler la cagnotte jusqu'à 11.600 euros. Le club des Supporters a également complété la somme avec un chèque de 1.000 euros. "C'est une cause qui me tient particulièrement à coeur parce que j'ai longtemps travaillé auprès des enfants avant d'être footballeur," explique le milieu du Gym Pierre Lees-Melou. "C'est normal qu'on puisse mettre notre petite notoriété pour aider ces associations à fonctionner au quotidien."

Un grand moment pour l'OGC Nice

"Comme chaque année, c’est beaucoup d’émotion de recevoir toutes ces familles," poursuit de son côté Valérie Rivère. "C’est un grand moment pour l’OGC Nice. Il nous tient à coeur, d’aider des petites structures, souvent montées par des parents, qui essaient de se débattre au quotidien. Au-delà de cette remise de chèque aujourd’hui, on a envie d’accompagner toutes ces associations dans la durée."