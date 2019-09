L'OGC Nice bat Dijon (2-1) et s'installe sur le podium de la Ligue 1

Nice, France

2ème ! Grâce à ce succès sur la formation dijonnaise (2-1), le Gym est 2ème provisoire à égalité avec le PSG (leader mais qui se déplace à Lyon demain soir 21h). 6 matchs de Ligue 1 cette saison pour les Aiglons et 6ème rencontre avec un score de 2 buts à 1. Un score habituel. Durant cette partie, les deux équipes ont eu les occasions pour aggraver la marque mais les Walter Benitez et Alfred Gomis ont, tout deux, sorti une grande performance.

Offensivement convaincant mais défensivement inquiétant

Dès le coup d'envoi, les dijonnais montraient qu'ils étaient venu avec des ambitions offensives. Mavididi butait sur Benitez avant que le l'arbitre de touche ne le signale hors-jeu. Une occasion qui en annonce d'autres. Au total, il y a eu 29 tirs dans ce match (16 pour le Gym et 13 pour Dijon), preuve que les deux équipes ont prôné un jeu offensif. Mais à ce jeu-là, c'est l'OGC Nice qui gagne avec ses deux buts. La marque aurait pu être plus lourde sans les beaux arrêts du gardien dijonnais, Alfred Gomis devant notamment Ounas, Atal et Dolberg. De l'autre côté, Walter Benitez a aussi montré son talent avec des parade de grandes classes devant le remuant Tavares qui aura eu les opportunités d'égaliser. Si l'attaque a fonctionné , la défense a un peu moins brillé. L'association Nsoki/ Pelmard a manqué d'automatismes et a souffert face aux attaquants dijonnais notamment avec les ballons longs dans leurs dos. Le retour de la paire Hèrelle-Dante devrait remettre un peu d'ordre vu les dernières performances de la défense niçoise (8 buts encaissés lors des 6 premiers matchs de Ligue 1).

Premier but pour Dolberg

Devant les choses ont plutôt bien fonctionné. Alignée d'entrée de jeu, la triplette Atal- Dolberg- Ounas aura perturbé la défense de Dijon avec les deux latéraux algériens très remuant. La recrue la plus chère de l'histoire du club, Kaper Dolberg, aura quant à elle était à la finition d'une belle action avec un magnifique piqué par dessus le gardien bourguignon (29ème minute). Hormis son but, le danois aura pesé sur la défense adverse avec son physique imposant. Il n'aura pas eu d'autres opportunités de marquer un doublé mais il aura donné de bons ballons à ses coéquipiers.

Nice deuxième de Ligue 1

Après le revers subi à Montpellier (1-2) et la défaite contre Marseille à l'Allianz Riviera (1-2), les Aiglons retrouvent donc la victoire avec un 6ème match consécutif conclu à 2 buts à 1. Trois points en plus qui permettent au Gym de prendre la deuxième place provisoire de la Ligue 1 en attendant les matchs de demain.

Prochain match pour l'OGC Nice, mardi soir 21h avec le derby à Louis II face à Monaco.