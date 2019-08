"L'OGC Nice c'était mon choix" les nouvelles recrues présentées

Nice, France

C'est un trio qui pourrait faire des dégâts dans les défense de Ligue 1 dans les prochaines semaines. Kasper Dolberg, Adam Ounas et Alexis Claude-Maurice sont les premières têtes d'affiche du projet Ineos. Les trois joueurs offensifs ont signé leur contrat ces dernières heures. Ils étaient ce vendredi midi face à la presse pour expliquer pourquoi ils ont choisi le Gym pour grandir.

Jean-Pierre Rivère était présent ce vendredi aux côtés des nouvelles recrues © Radio France - Maxime Bacquié

Kasper Dolberg (International danois - 21 ans - avant-centre)

"Pour moi c'était le bon choix, j'avais besoin d'un club qui croit en moi. Le projet qui démarre est un projet auquel je tenais à participer. Je me souviens du match ici en Ligue des Champions. L'ambiance dans le stade était incroyable et j'ai le souvenir d'une équipe très difficile à jouer. J'ai suivi la préparation avec l'Ajax, je me suis bien préparé, je suis en forme et je me sens bien. Je suis prêt à démarrer à cette aventure."

L'avis de Patrick Vieira : "C'était notre objectif de trouver cet attaquant de niveau international pour nous emmener dans une autre dimension. Si Kasper est là aujourd'hui c'est grâce au travail de l'ancienne direction. C'est un joueur qui peut évoluer tout seul devant, très confortable avec le ballon. Il a beaucoup de générosité sur le terrain. On est vraiment très heureux de l'avoir. Il faudra lui laisser du temps parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'entraînements avec l'Ajax. On va être à sa disposition pour l'aider à faire voir tout son potentiel."

Alexis Claude-Maurice (Français - 21 ans - milieu offensif)

"Nice a été mon choix, je savais que par rapport à ce projet qui se met en place c'était le bon choix. J'étais pressé de venir ici, ça a été long mais si je devais attendre le dernier jour pour arriver, j'étais prêt à le faire. Pour être honnête, c'est la discussion que j'ai eu avec le directeur général et l'entraîneur qui m'a convaincu. Quand je regardais les matchs de l'OGC Nice j'aimais beaucoup les dribbles de Saint-Maximin. C'est un grand club, très ancien avec un groupe de supporters vraiment chaud."

Le mot du coach : "C'est un joueur qui peut évoluer sur le côté ou derrière l'attaquant. Il est capable de percuter, d'éliminer, de jouer entre les lignes et de marquer entre 10 et 15 buts par saison. Son envie de venir à Nice a été étonnante par rapport aux choix qu'il avait. C'est un gros coup pour nous. Il va nous faire évoluer et il met permet d'avoir beaucoup plus de choix au niveau offensif. Après la trêve internationale il sera avec le groupe."

Adam Ounas (International algérien - 22 ans - ailier)

"J'ai beaucoup parlé avec le coach avant de venir et avec les propriétaires du club. Ils ont un très gros projet qui va se mettre en place dans les prochaines années. Tout le monde a les mêmes objectifs, de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Youcef (Atal) m'a aussi beaucoup parlé du club, de son histoire. Je suis arrivé depuis peu mais je sens déjà qu'il y a une très bonne ambiance dans le groupe. C'est comme une famille. Naples ce n'est pas une mauvaise expérience. J'ai beaucoup progressé avec de grands joueurs, de grands techniciens et avec la rigueur de la Série A. Je me suis amélioré défensivement et tactiquement."

Le mot du coach : "c'est un joueur qui sait tout faire, qui rend les autres meilleurs. Il est capable de marquer, de donner la dernière passe. On attend beaucoup de lui. Malgré son âge il a déjà beaucoup d'expérience. Il sort d'une saison compliqué mais il a énormément de talent."