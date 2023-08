L'OGC Nice concède le nul face à Lorient (1-1)

loading

Dominateur dans le jeu, et multipliant les occasions face aux Merlus, l'OGC Nice n'a pourtant pas su faire la différence cette après-midi (1-1). Après une ouverture du score en début de seconde période par l'intermédiaire d'Evann Guessand, les rouges et noirs n'ont pas su tuer le match, face à un gardien lorientais Mvogo en état de grâce multipliant les parades. L'OGC Nice s'est ensuite fait surprendre en contre-attaque via un but de Doucouré et une erreur de Youssouf. Francesco Farioli et ses hommes ne connaîtront donc toujours pas la victoire cette après-midi. L'OGC Nice compte deux points en ce début de championnat.