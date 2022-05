L'OGC Nice condamne le chant de ses supporters sur Emiliano Sala

Ils ont perdu une bonne occasion de se taire. Et de ne pas se faire remarquer à nouveau pour de mauvaises raisons. Des dizaines de supporters du Gym ont détourné ce mercredi soir un chant en hommage à l'ancien attaquant du FC Nantes Emiliano Sala, à la 9e minute, le numéro que portait l'Argentin à la Beaujoire avant son tragique accident d'avion. Avant la fin du match face aux Verts, la vague d'indignation a déferlé sur les réseaux sociaux et l'OGC Nice a même dû publier un communiqué à peine le coup de sifflet final retentit pour "condamner avec la plus grande fermeté ce chant".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



