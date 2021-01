L'OGC Nice connaît son adversaire en 32e de finale de la Coupe de France

Alors que l'édition 2021 de la Coupe de France semble encore en sursis en raison de la crise sanitaire, le tirage au sort des prochains tours a été effectué ce jeudi. Le Gym ira défier le Nîmes olympique au stade des costières. Le match se jouera le mardi 9 ou le mercredi 10 février.

Nîmes bon dernier de Ligue 1

Les clubs étaient répartis par zones géographiques pour ce tirage au sort particulier. Nice était dans le groupe C avec Lyon et Monaco. Le Gym n'est donc pas tombé sur l'adversaire le plus coriace. Les Crocos sont derniers de Ligue 1 et restent sur dix défaites sur les 12 derniers matchs disputés. La saison dernière, le Gym avait été éliminé en 8e de finale face à Lyon (1-2).