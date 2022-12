L'OGC Nice de retour aux affaires face à Lens

Ces six semaines de trêve auront-elles cassé la dynamique, ou au contraire permis d'huiler un peu plus une mécanique qui commençait à se mettre en place ? Réponse ce jeudi soir pour l'OGC Nice avec la réception de Lens, fringant deuxième de Ligue 1. Les Azuréens restent sur sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Les Nordistes, eux, ont une tête d'européens lorsqu'on regarde leur début de saison en boulet de canon. "Vu comme nous avons fini la première partie de saison, pour moi on aurait mieux fait de continuer" confirme en souriant le capitaine Dante.

ⓘ Publicité

Le coach Lucien Favre a pourtant apprécié cette trêve qui lui a permis de travailler avec son groupe "On a fait le maximum pour être prêts, j'ai vu de très bonnes choses. Sur ce que j'ai vu c'était pas mal" dit-il sobrement après un stage à Marbella et cinq matchs amicaux ponctués de quelques bonnes choses -notamment contre le Standart de Liège et Tottenham- et d'autres plus inquiétantes, à commencer par la prestation face à l'Atalanta Bergame, les italiens vainqueurs 3-0 à l'Allianz.

Ramsey toujours pas revenu du mondial, Diop et Lemina de retour de blessure

Côté effectif, le GYM pourra s'appuyer sur Kasper Smeichel, le gardien danois vite rentré du mondial au Qatar et qui a a même participé aux deux derniers matchs amicaux. Toujours pas de nouvelles en revanche d'Aaron Ramsey, l'autre mondialiste. Le gallois a lui aussi été éliminé dès les poules avec son équipe mais il n'est pas revenu sur la Côte d'Azur depuis et le coach Lucien Favre se montre évasif sur le sujet. Côté infirmerie, Sofiane Diop et Mario Lemina, tous deux blessés contre Lyon pour le dernier match avant la trève, ont repris l'entraînement collectif cette semaine. Ils sont annoncés dans le groupe face à Lens. Coup d'envoi 21h à l'Alianz Riviera.