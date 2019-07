L'OGC Nice dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020

Nice, France

Du rouge, du noir, des rayures... pas de surprise concernant le maillot à domicile. Les bandes sont plus fines que sur celui de la saison passée, mais l'OGC Nice joue la carte de la continuité. Davantage d'originalité pour les maillots "extérieur" et "third" avec du gris et du bleu électrique. Gris, c'est aussi la couleur des nouveaux maillots d'entraînement que portent depuis le début de la semaine les joueurs. Le maillot bleu rappelle celui porté à l'époque de Jouve et Ericksson. La collection est signée par l'équipementier italien Macron, qui habille encore cette saison le Gym, et qui affiche son logo sur ces nouveaux maillots.

Pour dévoiler son jeu de maillots pour la saison à venir, le club avait donné rendez-vous aux supporters place Masséna, devant la boutique officielle du club. Les nouveaux maillots ont été présentés à 19h04, une heure symbolique par rapport à l'année de création du club (1904).

Ces maillots sont d'ores et déjà en vente à la boutique du club et en ligne sur le site de l'OGC Nice.