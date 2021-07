L'OGC Nice dévoile ses nouveaux maillots pour la saison qui s'annonce

Vous êtes plutôt classique ou vous vous laisserez tenter par l'originalité ? Quatre choix pour cette saison 2021/2022 qui s'annonce. Le GYM vient de dévoiler ses nouveaux maillots. Le "classique" pour jouer à domicile, marque le retour des rayures fines rouges et noires sans le dégradé qui faisait tiquer les puristes l'an dernier. Le noir aux liserés dorés ainsi que le blanc semblent séduire sur les réseaux sociaux. Et quid du quatrième, très flashy ? Les tenues ont en tout cas été présentées par le biais d'une petit vidéo mettant en scène Amine Gouiri, Jean-Clair Todibo, ainsi que deux recrues hollandaises, Calvin Stengs et Justin Kluivert.

Vous avez le choix pour la couleur donc, quant à la taille, on espère une saison à venir XXL, avec pour démarrer la réception de Reims dès dimanche 8 août.