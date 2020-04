L'OGC Nice devrait bien jouer l'Europe la saison prochaine

Le but inscrit tout au bout du temps additionnel par Kasper Dolberg le 7 mars dernier pour donner la victoire au Gym dans le derby face à Monaco (2-1) vaut donc beaucoup plus que trois points. En propulsant l'OGC Nice à la 6e place, devant Lyon et Monaco, au soir de la 28e dernière journée, c'est un très probable ticket pour l'Europe qu'a offert ce soir-là l'avant-centre Danois. Stoppée après cette 28e journée, en raison de l'épidémie de coronavirus, la Ligue 1 ne reprendra pas. Le conseil d'administration de la LFP (Ligue de football professionnel) s'est réuni ce jeudi en visioconférence pour acter l'arrêt définitif de cette saison 2019-2020.

Le scénario recommandé par la LFP doit être voté mi-mai

Quelques heures plus tôt, c'est le bureau de la LFP qui avait abordé la question beaucoup plus épineuse du classement définitif de cette saison tronquée. Et selon les informations du site web de L'Equipe, le bureau de la Ligue recommande de suivre la formule choisie par la FFF (Fédération française de football) pour figer les positions. A savoir, prendre en compte tous les matchs joués et appliquer un quotient en fonction du nombre de points gagnés et de journées disputées, sachant que la rencontre Strasbourg - PSG n'avait pas pu se jouer lors de la 28e journée.

Selon ce scénario, l'OGC Nice conserve bien sa 6e place et devrait être qualifié pour la prochaine campagne d'Europa League. Pour cela, il faut que le scénario recommandé par le bureau de la LFP soit voté lors d'une Assemblée générale qui devrait se tenir mi-mai. Il faut également acter l'annulation des deux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, ce qui offrirait d'office les tickets européens des vainqueurs aux 5e et 6e du championnat.

Ce serait un petit miracle pour le Gym

Il reste donc quelques étapes à franchir mais la tendance est bien à une qualification européenne pour le Gym, ce qui ressemble à un petit miracle étant donné le parcours en dents de scie cette saison. Avant de la retrouver in-extremis au soir de la 28e journée, l'OGC Nice n'avait plus occupé la 6e place du classement depuis la 8e journée.