L'OGC Nice dit définitivement adieu à l'Europe

Même s'il y avait très peu d'espoir, les discours restaient optimistes cette semaine. "Tant que c'est mathématiquement possible on va continuer à y croire," répétait par exemple jeudi Patrick Vieira, avant le match nul samedi contre Paris. Un point valeureux, mérité, arraché sur la pelouse du Parc des Princes, mais qui ne sera pas suffisant pour entretenir l'espoir d'Europe une semaine supplémentaire.

La victoire de l'AS Saint-Etienne ce dimanche à Monaco (3-2) éloigne définitivement le Gym de la 4e place, la dernière qualificative pour l'Europa Ligue. Avec 10 points d'avance sur les aiglons, à trois journées de la fin, les Verts ne peuvent plus être rattrapés.

Europe : mathématiquement, ce n'est plus possible ⤵️https://t.co/xJ50BtDbNL — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2019

Objectif 5e place

L'OGC Nice qui peut malgré tout viser, pour l'honneur, la 5e place. L'Olympique de Marseille n'est qu'à trois points et semble à la peine en cette fin de championnat. "On veut finir le plus haut possible," assurait samedi soir Pierre Lees-Melou. Les Niçois ne pourront pas finir plus haut que 5e. Ce serait déjà une très belle performance pour un effectif certes de qualité, mais en manque d'atouts offensifs pour mieux figurer. Avec 27 buts inscrits en 35 matchs, le Gym ne possède que la 18e attaque de Ligue 1.