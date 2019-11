L'OGC Nice doit reconquérir ses supporters contre Bordeaux

Nice, France

Après avoir stoppé l’hémorragie le week-end dernier contre Reims (2-0), cette série noire de quatre défaites d'affilée au mois d'octobre, le Gym a fait un premier pas vers ses supporters. Mais ces derniers ont bien fait comprendre à la fin de la rencontre que la victoire n'effaçait pas l'humiliation au Mans en Coupe de la Ligue ou les défaites insipides à Nantes ou à Strasbourg.

"On ne fait pas attention au classement à l'heure actuelle"

Pour se réconcilier définitivement avec les supporters, il faut confirmer ce vendredi soir à l'Allianz Riviera face aux Girondins de Bordeaux avec une nouvelle victoire si possible, pour basculer dans la première partie du classement pendant la trêve internationale. Mais surtout en montrant du caractère et en soignant la manière.

"On doit retrouver nos valeurs, notre agressivité," confirme le jeune Malang Sarr. "On ne fait pas forcément attention au classement à l'heure actuelle. On sait qu'en ce moment on peut se retrouver tout en haut avec deux victoires ou tout en bas avec deux défaites." 13e avec 16 points, le Gym a pourtant dans le viseur les Girondins, 6e avec 18 points. "C'est pour ça que vous ne m'avez jamais entendu parler de crise. Tout va très vite," sourit Patrick Vieira.

Ounas et Nsoki de retours

Pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée à domicile l'entraîneur Patrick Vieira peut compter sur un groupe presque au complet. Seul Alexis Claude-Maurice manque à l'appel, touché au mollet contre Reims. Il sera de retour après la trêve internationale. Adam Ounas et Stanley Nsoki sont quant à eux de retour dans le groupe, remis de leurs blessures contractées fin septembre. Touché à la cuisse contre Reims, Christophe Hérelle est également bien présent.