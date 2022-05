48 heures après le chant polémique d'une partie des supporters de l'OGC Nice face à Saint-Etienne, le club annonce ce vendredi dans un communiqué l'interdiction de stade du "Capo" de la Populaire Sud et encourage le public présent face à Lille de rendre un "vibrant hommage" à Sala à la 9e minute.

L'OGC Nice écarte le "Capo" de la Populaire Sud et encourage l'hommage à Sala

Après avoir condamné dès le coup de sifflet final mercredi "avec la plus grande fermeté" le chant polémique d'une partie de ses supporters, le club réfléchissait depuis aux mesures et aux sanctions à prendre pour marquer le coup. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, l'OGC Nice annonce l'interdiction de stade du "capo" qui animait la tribune mercredi. Une mesure qui prend effet dès ce week-end face à Lille, même si le capo en question s'est mis en retrait de lui-même et ne comptait pas se rendre au stade ce samedi.

à lire aussi L'OGC Nice condamne le chant de ses supporters sur Emiliano Sala

Plusieurs plaintes déposées

"Ce travail en profondeur se poursuivra dans les prochains jours, notamment au fil de l'instruction menée par nos services et les autorités suite aux plaintes déposées," écrit l'OGC Nice dans ce communiqué, qui rappelle par la voix de son président Jean-Pierre Rivère que le club a déjà renforcé sa sécurité depuis les incidents face à l'OM en début de saison et compte sanctionner "ceux qui portent atteinte à l'OGC Nice, à son public et à son image".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un hommage à Sala à la 9e minute

Par ailleurs le club encourage les supporters Rouge et Noir à rendre un hommage "de la manière la plus vibrante qui soit à la mémoire d'Emiliano Sala, à la 9e minute du match comme il avait su le faire après sa tragique disparition en 2019." Un hommage réclamé par le maire Christian Estrosi et approuvé ce vendredi par Christophe Galtier.

Pour rappel, mercredi soir, une partie des supporters du virage sud se faisaient remarquer en détournant un chant hommage à Emiliano Sala et en salissant la mémoire de l'ancien attaquant du FC Nantes, tragiquement disparu après un accident d'avion.