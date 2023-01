L'OGC Nice écrase Montpellier 6-1 pour la première de Digard

L'OGC Nice enfin libéré. Méconnaissable durant cette soirée, l'équipe alignée par Didier Digard n'a fait qu'une bouchée des Montpelliérains avec une victoire 6-1. Deux doublés signés Pépé et de Barkley et des buts de Delort et Thuram pour une équipe qui s'est enfin montrée efficace offensivement. Un jeu collectif bien léché, une défense solide et des joueurs investis, sur le papier la méthode Digard a de quoi séduire. Il va désormais falloir confirmer face à Reims ce dimanche pour lancer une nouvelle série positive. L'OGC Nice est désormais 10ème de Ligue 1.

ⓘ Publicité

loading