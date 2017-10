PHOTOS - L'OGC Nice entre dans une nouvelle ère

L'OGC Nice vient d'inaugurer ce jeudi son nouveau centre d'entraînement et de formation. Un outil à la pointe de la performance sportive pour son équipe professionnelle et ses jeunes joueurs. Après le déménagement du stade du Ray à l'Allianz Riviera en 2013, le Gym entre dans une nouvelle ère.

L'OGC Nice entre dans une nouvelle dimension. Le déménagement à l'Allianz Riviera en septembre 2013 avait déjà permis au club de franchir une étape. Les deux dernières saisons en Ligue 1 (quatrième puis troisième du championnat de France) ont confirmé que le Gym est en train d'évoluer. Mais la livraison de ce nouveau centre d'entraînement et de formation, voulu par le président Jean-Pierre Rivère depuis son arrivée au club en 2011, est l'illustration que l'OGC Nice est vraiment entré dans une nouvelle ère. Il a été inauguré ce jeudi en présence de la ministre des Sports, Laura Flessel.

Dès la semaine prochaine, l'effectif professionnel déménagera dans son nouveau vestiaire. Il sera accompagné de l'ensemble des services administratifs de l'OGC Nice et du centre de formation, pépinière des joueurs de demain pour le club azuréen qui a placé la formation au cœur de son projet. Et le Gym se donne les moyens de réussir.

Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, entourés de joueurs professionnels dont Dante et Balotelli © Maxppp - .

Professionnels et jeunes à la même enseigne

Le nouveau bâtiment de l'OGC Nice abrite 6 500 m² de bureaux et équipements sportifs. L'équipe professionnel jouira de l'aile Sud, tandis que la formation occupera l'aile Nord. L'objectif du chantier a été de donner à l'équipe première comme aux jeunes des installations permettant de maximiser les performances.

4 vestiaires équipes : professionnelle, réserve, U19 et U17

: professionnelle, réserve, U19 et U17 3 vestiaires staff technique : équipe professionnelle, centre de formation et médical

: équipe professionnelle, centre de formation et médical 2 salles de musculation : une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation

: une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation 2 salles d'étirement : une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation

: une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation 2 salles de balnéothérapie : une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation

: une pour les professionnels, une pour les joueurs en formation 26 chambres pour l'équipe professionnelle

pour l'équipe professionnelle 22 chambres + 2 dortoirs pour les joueurs en formation

Une salle de conférence de presse (80 places) et des studios de télévision viennent compléter la partie professionnelle. Des salles de classe et un espace informatique sont destinés à la scolarité des jeunes footballeurs. Un réfectoire pouvant assurer les repas quotidien pour l'ensemble du club a également été créé. Le nouveau centre compte aussi 5 terrains et demi, deux supplémentaires seront construits ultérieurement.

Vestiaire et installation du groupe professionnel de l'@ogcnice. Le Gym entre dans une nouvelle époque. #FBsportpic.twitter.com/P41H10vPCn — Jean-Baptiste Marie (@jeanbatmarie) October 5, 2017

"C'est une vraie infrastructure pour un club professionnel." - Lucien Favre, entraîneur OGC Nice.

Une page se tourne dans l'histoire de l'OGC Nice qui va quitter ses installations vétustes du centre d'entraînement Charles Erhmann. "On change d'époque, confirme Lionel Letizi ancien gardien de but et aujourd'hui entraîneur adjoint. On a plein de bons souvenirs au centre Charles Erhmann, mais pour évoluer le club méritait un outil comme celui-la." L'actuel portier azuréen, Yoan Cardinale acquiesce : "Aujourd'hui, Nice ne peut pas se passer de cet équipement. On a besoin d'être dans bonnes conditions et là, le club a vu grand."

Le Gym vient de faire un pas de géant vers plus de professionnalisation. "Il y a des chambres pour les professionnels qui remplaceront les hotels pour les veilles de match, détaille Lucien Favre l'entraîneur de l'équipe première. Il y'a un réfectoire pour les petits déjeuners et les repas du midi." Vincent Koziello, milieu du Gym, ajoute : "C'est parfait pour se perfectionner. Quand on a un entraînement le matin, on peut faire la sieste sur place puis enchaîner sur une deuxième séance ou passer à la salle de musculation. On a tout pour faire notre métier à fond."

Un pari sur l'avenir

Le nouveau camp d'entraînement permettra sans doute d'attirer de nouvelles stars (après Ben Arfa, Dante, Balotelli, Sneijder...) mais surtout de convaincre les entourages de jeunes joueurs de parier sur un épanouissement vers le monde professionnel au sein de l'OGC Nice. "C'est important de pouvoir proposer les meilleures installations, notamment quand on discute avec les parents" expose le président de l'OGC Nice.

Est-ce que Nice est plus riche ? "Non, rétorque Jean-Pierre Rivère. D'ailleurs il va falloir que l'on garde un algeco sans clim' pour les agents et qu'on leur cache le nouveau centre (rires). Sérieusement, on a pas plus d'argent. On a juste tenté de faire le mieux possible avec notre budget. C'est un gros investissement pour nous, mais il est indispensable pour continuer de grandir." La construction du bâtiment a coûté 15,5 millions d'euros à l'OGC Nice, sans compter les 12,5 millions d'euros investit par la ville de Nice pour le foncier.

Le nouveau centre en photos...

Vue des terrains d'entraînement depuis la terrasse au dernier étage. © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La nouvelle salle de conférence de presse de l'OGC Nice. © Radio France - Jean-Baptiste Marie