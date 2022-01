L'OGC Nice éliminé par Ajaccio en Coupe Gambardella

Vainqueur des voisins cannois au tour précédent, les Aiglons n'ont cette fois pas réussi à se sortir du piège ajaccien dans ce derby de la Méditerranée. L'OGC Nice s'incline 1-0 face aux Corses et sort dès les 16e de finale en Gambardella.

Sous les yeux de Gouiri, Thuram et Schneiderlin

Sur la pelouse synthétique des Francs Archers, des joueurs âgés entre 16 et 18 ans (nés entre 2004 et 2006) puisque la Coupe Gambardella est réservée cette saison aux U18. Sous les yeux d'au moins 500 spectateurs et de nombreux joueurs pro du Gym (Thuram, Gouiri et Schneiderlin notamment) ainsi que de Fred Gioria, toujours en charge du développement des jeunes Aiglons, la classe bibron rouge et noire démarre timidement. L'attaque corse est plus tranchante en début de match et se crée quelques opportunités (15e puis 19e). Il faut attendre la 25e minute pour voir le premier mouvement construit par les hommes de Johann Louvel mais la tentative lointaine du milieu défensif Aboua termine au-dessus. Atta profite ensuite d'une approximation de la défense corse pour s'engouffrer dans la surface et frapper fort du gauche dans un angle fermé. Frappe repoussée en corner (36e). Avant la pause c'est l'avant-centre ajaccien qui se présente seul face à Vita mais ouvre trop son pied gauche (44e).

Ajaccio plus réaliste

Au retour des vestiaires, Nahounou puis Alaoui sont tout prêt d'ouvrir sur le score sur corner (52e) mais la défense corse tient bon. Mais c'est finalement Ajaccio qui ouvre le score sur une action confuse après l'heure de jeu (0-1 - 65e). Entré en seconde période Dacourt a l'opportunité d'égaliser mais croise trop sa tête (77e). Bourhan s'applique ensuite pour cadrer sa frappe mais le gardien corse se détend bien pour repousser la tentative du numéro 10 niçois (87e). Fin de parcours prématurée pour l'OGC Nice dans cette Coupe Gambardella, dix ans après le dernier succès du club dans cette compétition.