L'OGC Nice fait un pas vers la D2 féminine

C'est un match âpre qui s'est joué sur le terrain synthétique du complexe des Francs-Archers. Après quatre échecs consécutifs dans ces barrages d'accession à la D2 féminine, l'OGC Nice entamait la rencontre timidement. Les joueuses de Matthieu Esposito étaient crispées, tendues et tombaient sur des joueuses de Châtenoy-le-Royal venues jouer le 0-0. Très solides, les Bourguignonnes fermaient les espaces et le score nul et vierge à la pause reflétait bien la physionomie du match.

Les féminines de @ogcnice remportent le match aller des barrages d’accession à la D2 1-0 contre Chatenoy-le-Royal 💪🔴⚫️ pic.twitter.com/ulAoc6k6L4 — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 26, 2019

"Je suis très confiant" Matthieu Esposito

A la pause, le coach Matthieu Esposito trouvait les mots pour libérer ses joueuses et Sylviane Gomes ouvrait le score à la suite d'une très belle action collective. Plus rien n'était marqué et les Niçoises iront donc en Saône-et-Loire dimanche prochain avec une avance minimale certes, mais sans avoir encaissé de but. "C'était notre objectif premier," explique Matthieu Esposito. "Gagner sans encaisser de but c'est ce qu'on voulait. On redoute toujours cet adversaire mais on va dédramatiser l'enjeu cette semaine. Je suis très confiant".

Match retour donc dimanche prochain sur la pelouse de Châtenoy-le-Royal à 15h. Plusieurs supporters de l'OGC Nice annoncent déjà qu'ils feront le déplacement pour aller soutenir les rouge et noir.