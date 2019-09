L'OGC Nice fête la rentrée des classes avec ses jeunes supporters

Les supporters de l'OGC Nice ont pu rencontrer 4 aiglons en début d'après-midi. Andy Pelmard, Pedro Brazão, Lamine Diaby-Fadiga et Ibrahim Cissé ont signé des autographes et enchaîné les photos pour les dizaines de supporters présents.

Nice, France

Plus d'une semaine après celle des écoliers, l'OGC Nice a invité ses jeunes supporters pour la rentrée des classes 2019. Au programme : une séance dédicace, des selfies et de nombreux échanges avec les jeunes aiglons présents.

Les dizaines de supporters présents dans la boutique du club place Masséna ont profité de l'occasion pour faire les traditionnelles courses de la rentrée. "J'ai tous les anciens maillots donc j'en profite pour acheter le nouveau maillot. Je vais prendre le domicile avec les rayures rouges et noires, c'est le plus beau" souligne Grégory, 12 ans avec un grand sourire. En effet, ils étaient nombreux à venir rencontrer les joueurs et prendre quelques produits dans la boutique. Si les maillots sont sur la première marche du podium, certains se sont dirigé vers un rayon différent. "Pendant les vacances je n'ai pas pris de trousse parce que je voulais celle du club. du coup, j'en ai pris une là et j'ai aussi une écharpe" lance Axelle, 13 ans, en nous montrant la magnifique trousse avec le logo du club brodé sur le côté.

Le prochain match c'est samedi 20h à Montpellier.