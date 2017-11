L'OGC Nice file en 16es de finale de l'Europa League !

Les footballeurs de l'OGC Nice se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League. En battant les Belges de Zulte Waregem (3-1), les aiglons s'invitent en phase finale de la coupe d'Europe. Une première pour le club depuis 57 ans qui vit un début de saison compliqué en Ligue 1.

L'OGC Nice a validé ce jeudi soir sa participation aux seizièmes de finale de l'Europa League. Les aiglons devaient battre les Belges de Zulte Waregem et ils l'ont fait. Le meilleur buteur du Gym a montré la voie. Mario Balotelli a signé un important doublé en première période (1-0, 5e sur penalty et 2-0, 31e). Les joueurs de Lucien Favre se sont tout de même fait peur lorsque l'ESSEVEE a réduit la marque.

Hamalainen a frappé un amour de coup franc des 40 mètres (2-1, 80e). Le ballon est allé se loger dans la lucarne d'un Walter Benitez, une nouvelle fois rassurant au poste de gardien de but. Mais Adrien Tameze a mis fin à tout suspens. L'ancien milieu de terrain de Valenciennes a inscrit son premier but en rouge et noir (3-1, 86e), offrant un précieux succès aux siens.

Une qualification historique !

Si les aiglons ont bien disputé un huitième de finale de la Coupe UEFA (l'ancêtre de la C3) en 1973, c'est la première fois depuis 57 ans qu'ils passeront l'hiver avec un billet pour une phase finale de coupe d'Europe. Lors de la saison 1959-1960, le Gym avait affronté le Real Madrid au Ray en quart de finale de la coupe des clubs champions (la Ligue des Champions d'aujourd'hui). Un succès 3-2 à l'aller qui fait de Nice le premier club français de l'histoire à battre l'illustre club européen sur la scène continentale. Au retour, les Azuréens ont eu moins de chance et se sont inclinés 4-0.

Tirage au sort en décembre

Nice a donc assuré sa place pour le prochain tour. Les aiglons rejoignent la Lazio Rome (déjà qualifiée) qui a été tenu en échec sur sa pelouse par le Vitesse Arnhem (1-1). Les hollandais recevront la bande à Dante début décembre "pour du beurre" le 7 décembre prochain lors de la 6e journée de la phase de poule. Il faudra ensuite attendre le 11 décembre pour connaître l'adversaire du Gym en seizièmes de finale lors du tirage au sort. Le match aller se jouera le 15 février 2018, le retour le 22.

🇫🇷 L’@ogcnice est le 1er club français à décrocher la qualification cette saison pour les 16es d’@EuropaLeague. pic.twitter.com/WnUdYNhzWO — OGC Nice (@ogcnice) November 23, 2017

Objectif Lyon

Les joueurs de Lucien Favre sont déjà tournés vers la réception de Lyon dimanche prochain (15h) à l'Allianz Riviera. L'OL qui s'est aussi qualifié ce jeudi soir pour le prochain tour de la Ligue Europa après son succès contre Limassol (4-0). Dans ce bol d'air qu'est la coupe d'Europe pour Nice, les aiglons ont pu respirer avant de replonger dans les profondeurs du championnat de France. Le Gym (17e) joue gros contre Lyon (3e).