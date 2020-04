L'OGC Nice finalement 5e de Ligue 1 "mais pas certain de jouer l'Europe"

Le Gym espérait simplement garder sa 6e place. Il en gagne une finalement et termine 5e du championnat, grâce au mode de calcul utilisé par la LFP (Ligue de football professionnel) pour déterminer le classement de cette saison 2019-2020 tronquée. Comme la FFF avec les championnats amateurs, la LFP a donc appliqué un coefficient matchs joués / points gagnés à chaque club pour tenir compte de tous les matchs joués, notamment ceux de la 28e journée, qui avait permis aux Aiglons de s'emparer in-extremis de cette 6e place, juste avant l'arrêt des championnats.

Nice coiffe Reims grâce aux confrontations directes

Nice et Reims ayant le même coefficient (1,46), les deux clubs ont donc été départagés au goal-average particulier, à savoir les résultats des deux confrontations. Comme le Gym s'est imposé au match aller (2-0) et a pris un point à Reims (1-1) il s'empare donc de la 5e place. Et ça pourrait peser lourd ! Car l'incertitude demeure concernant la tenue des deux finales de coupe. "Cette décision rapide de la Ligue va permettre de calmer les esprits et redonner une image plus cohérente. On est très heureux de terminer 5e, mais cette 5e place ne nous garantit pas de jouer l'Europe car la volonté c'est de jouer ces deux finales de coupe avant le championnat," révèle le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère sur France Bleu Azur.

"Cette décision rapide va permettre de calmer les esprits" Jean-Pierre Rivère Copier

Si ces deux finales (PSG - Lyon en Coupe de la Ligue / PSG - Saint-Etienne en Coupe de France) se jouaient, il faudrait alors attendre de connaître l'identité du vainqueur pour savoir si la 5e et la 6e places sont européennes. Si le PSG venait à remporter une des deux coupes, seule la 5e place serait qualificative pour la prochaine édition de l'Europa League.

"On sera dans l'incertitude jusqu'au dernier moment"

"Cela ne simplifie la tâche de personne parce qu'en terme de budget, de préparation, de planning, ça risque d'être problématique et on va être dans l'incertitude jusqu'au dernier moment. Peut-être qu'on ne sera fixé qu'au mois d'août. On verra," regrette Jean-Pierre Rivère qui estime que, malgré les circonstances et la saison très moyenne du Gym, cette 5e place n'est pas volée. "C'est sûr que cette place n'était pas programmée mais les points on les a gagné sur le terrain."