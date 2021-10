L'OGC Nice va battre son record d'abonnés !

La frustration d'une année et demi sans stade à cause du Covid et les prestations réussies de l'OGC Nice depuis le début de saison ont fait naître chez beaucoup de supporters du Gym une envie irrépressible de retourner au stade. La preuve avec la campagne d'abonnements, qui s'est clôturée samedi dernier avant la réception de Brest. 12.500 supporters rouge et noir ont pris leur carte pour assister aux matchs des Aiglons à l'Allianz Riviera. Record de la saison 2019 - 2020 égalé ! Et le club va même dépasser ce chiffre puisque la campagne d'abonnements se poursuit auprès des étudiants.

La billetterie ouvre mardi pour OGC Nice - Lyon

Il faudra être patient avant de retrouver le Gym à l'Allianz Riviera. Le prochain match à domicile est programmé le dimanche 24 octobre à 13h face à Lyon. La billetterie ouvre ce mardi pour le grand public. La Populaire Sud sera encore fermée pour la dernière fois. Pour s'offrir une place pour ce match face à l'OL, les abonnés bénéficient d'une priorité d'achat et d'une réduction de 10% pour des places supplémentaires.

Benitez et Dante à Cap 3.000 mercredi

En attendant de retrouver les Aiglons, le club organise mercredi son premier village OGC Nice depuis le début de la crise sanitaire il y a un an et demi. Rendez-vous au centre commercial Cap 3.000 à Nice mercredi entre 14h et 18h. Dante et Benitez seront notamment présents pour une séance de dédicaces à partir de 17h.