L'OGC Nice gagne à Angers mais perd son capitaine Dante

Convaincants, les Niçois s'imposent 3-0 à Angers grâce avec des réalisations de Lopes, Lees-Melou et Boudaoui. Ils enchaînent un 5eème match sans défaite et s'emparent de la 4ème place de la L1.

Nice ne fait pas de détails à Angers

A l'occasion de la 9ème journée de Ligue 1, Nice s'impose très nettement à Angers. Plus techniques, les hommes de Patrick Vieira ouvrent le score à la 12ème minute par Rony Lopes qui récupère un ballon remisé par Dante. Il trompe Bernardoni de l'extérieur du pied gauche et trouve le petit filet opposé. Il marque son 1er but cette saison. Le Gym fait preuve d'une grande efficacité dans cette première période et aggrave le score 11 minutes plus tard sur pénalty. Après une sortie hasardeuse, le gardien angevin percute Reine-Adélaïde à la limite de la surface de réparation. L'arbitre Jérémy Stinat désigne le point de pénalty avant d'aller voir les images au bord du terrain. Il confirme sa décision. Pierre Lees-Melou le tire sans trembler. Il loge le ballon au ras du poteau droit et prend Bernardoni à contre-pied. Nice mène 2-0 à la pause en maîtrisant de bout en bout ces 45 premières minutes et en montrant de nets progrès dans le jeu. En face, Angers ne s'est pas créé de réelles occasions si ce n'est un coup franc de Fulgini dans l'axe à 25 mètres qui oblige Walter Benitez à plonger pour détourner le ballon des deux points.

La blessure de Dante assombrit la victoire niçoise

Alors que Nice semble passer un après-midi plutôt tranquille sur la pelouse du stade Raymond Kopa, coup dur pour les Aiglons. 5 minutes après la pause et sur un corner Dante s'écroule dans la surface de réparation angevine. Le capitaine se tient le genou gauche. La tête entre les mains, il est évacué sur une civière. Une grave blessure et une sortie inquiétante pour le défenseur brésilien de 37 ans et pour le gym qui perd son patron incontesté de la défense sur une action qui semblait anodine.

Nice un niveau au dessus.

Après la sortie de Dante, les Niçois perdent le fil de la rencontre mais les efforts des Angevins pour tenter de rattraper leur retard restent vains. Malgré leur pressing et une série d'actions et de frappes, les hommes de Stéphane Moulin ne parviennent pas à se créer d'occasions nettes. Ce sont au contraire, les Niçois qui se mettent définitivement à l'abri d'un retour angevin en inscrivant un 3ème but à la 77ème minute. Sur un centre de Hassane Kamara, Bernardoni repousse le ballon sur Amine Gouiri qui reprend de la tête. Hicham Boudaoui accompagne le ballon dans le but vide.

Bonne opération au classement.

L'OGC Nice s'impose logiquement 3-0 au stade Raymond Kopa après une très belle prestation. Les hommes de Patrick Vieira enchaînent un 5ème match sans défaite et remontent à la 4ème place du classement à 1 point du podium avant de se déplacer jeudi sur le terrain du Slavia Prague en Ligue Europa et avant de recevoir Monaco dimanche prochain pour le compte de la 10ème journée de L1.