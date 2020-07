L'OGC Nice lance la campagne d'abonnement pour ses supporters

Le retour au stade pour les supporters de l'OGC Nice est prévu le week-end du 22 août avec la réception du RC Lens à l'Allianz Riviera pour lancer la saison du Gym en Ligue 1. Après six mois de frustration, la demande sera probablement élevée pour revoir les Aiglons. Mais personne ne sait aujourd'hui combien de spectateurs seront autorisés à l'Allianz Riviera pour cette reprise et les premiers matchs d'une saison qui s'annonce encore particulière pour le monde du sport en raison de la crise du Covid. Aujourd'hui, la jauge est fixée à 5.000 personnes pour tous les rassemblements. Mais à Nice, Christian Estrosi a annoncé lundi réduire cette jauge à 2.500 cette jauge au moins jusqu'au 15 août. Bref, l'incertitude plane sur ce début de saison et le gouvernement devrait se prononcer d'ici la fin du mois de juillet sur les conditions d'accueil du public dans les stades.

La billetterie de l'Allianz Riviera ouverte de 10h à 18h

Dans ce contexte très particulier, l'OGC Nice lance ce mercredi la campagne d'abonnement pour ses supporters. Une plateforme numérique sera accessible dès 9h sur le site officiel du club et si vous préférez aller retirer votre carte d'abonné directement au stade, des permanences sont organisées de 10h à 18h à la billetterie de l'Allianz Riviera à partir de ce mercredi. Pour ceux qui souhaitent s'abonner en Populaire Sud, le principal groupe de supporters du Gym a mis en vente ses cartes d'adhérent (pour 10 euros) depuis lundi dans son local de la Rotonde du Ray. La saison dernière, la Populaire Sud comptait plus de 3.000 adhérents. L'offre "Prems" réservée aux premiers abonnés est quant à elle valable jusqu'au 8 août.

Un tarif qui s'adapte au nombre de matchs réellement vus

Étant donné l'incertitude sur la jauge autorisée et prenant en compte l'éventualité que les premiers matchs ne permettent pas à tous les supporters de rentrer au stade, le club prévoit un système de prélèvement en trois fois du montant de l'abonnement. La première tranche sera prélevée tout de suite puis la deuxième et la troisième en octobre et novembre en fonction du nombre de matchs auquel aura assisté l'abonné.

La saison dernière, une longue file d'attente s'était formée le premier jour de la campagne d'abonnement devant l'Allianz Riviera. © Radio France - Maxime Bacquié

La fin de saison tronquée donne par ailleurs le droit à un avoir à ceux qui étaient abonnés en 2020 et qui souhaiteraient se réabonner cette saison. Pour s'abonner directement au stade, une pièce d'identité est nécessaire, et il faudra remplir un formulaire d'inscription. Parmi les avantages dont bénéficieront les abonnés cette saison, le 1er match de Coupe de France offert, priorité sur les matchs de gala et sur les éventuels matchs européens et une réduction de 10% à la boutique officiel.