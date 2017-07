L'OGC Nice lance sa saison avec ses supporters

L'OGC Nice a lancé sa saison ce dimanche en réunissant ses supporters sur la célèbre place Masséna en plein coeur de ville. L'occasion de mesurer l'attente des supporters à trois jours du match de Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. Vivement le début de saison !

Troisième du dernier championnat de France de Ligue 1, l'OGC Nice a donné rendez-vous à ses supporters ce dimanche. Le point de rencontre est fixé en plein coeur de ville, sur la place Masséna où le club a installé un village rouge et noir. Comme le Gym la fait la saison passée, de nombreuses animations pour les petits ont été organisées. Pour le plaisir de tous les supporters niçois !

Structures gonflables, atelier de maquillage, distribution de cadeaux et... séances de dédicaces ! Tour à tour, plusieurs joueurs de l'OGC Nice se sont succédés stylo en main pour signer des autographes aux amoureux des Aiglons : Yoan Cardinale et Maxime Le Marchand, Rémi Walter et Olivier Boscagli, et Christophe Jallet la dernière recrue du club.

C'est au tour de Remi Walter et @OlivierBoscagli de rendre une petite visite aux nombreux supporters présents sur le village OGC Nice pic.twitter.com/p9alp1RMYj — OGC Nice (@ogcnice) July 23, 2017

Le public niçois venu en nombre pour souhaiter la bienvenue à Christophe Jallet 🔴⚫ pic.twitter.com/LtbPsfVAkE — OGC Nice (@ogcnice) July 23, 2017

Rendez-vous mercredi à l'Allianz !

Les supporters du Gym ont pris rendez-vous pour le premier match officiel de la saison. Mercredi prochain (20h45), les Aiglons vont tenter de rester le plus longtemps possible en coupe d'Europe. Ils affrontent l'Ajax Amsterdam dans le cadre du troisième tour de qualification de la Ligue des Champions.