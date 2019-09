L'OGC Nice : le même groupe pour aller affronter Monaco dans le derby de la Côte d'Azur

Nice, France

On prend les mêmes et on recommence. La victoire de samedi sur Dijon (2-1) permet aux Aiglons d'occuper la troisième place de la Ligue 1. Trois jours après, il faut déjà penser à autre chose et retrouver les terrains avec ce court déplacement au stade Louis II pour y affronter le voisin monégasque (21 h). Pour cela, le coach Patrick Vieira, a décidé de faire confiance au groupe vainqueur de Dijon.

Un derby à double enjeu

Si le derby de la Côte d'Azur est très important pour les supporters, cette année il l'est particulièrement sur le terrain. En effet, en cas de succès en territoire ennemi, le Gym pourrait revenir sur le PSG, leader de la Ligue 1 avec 15 points (avec un match en plus que Paris) et déjà faire le trou sur les autres grosses écuries du championnat : 4 points sur l'OM, 5 points sur Lille et 7 points sur Lyon. Mais surtout, une victoire niçoise peut aussi un peu plus enfoncer Monaco dans le bas du classement. Déjà en pleine crise avec 3 défaites et 3 matchs nuls, l'ASM ne peut pas se rater.

Un adversaire dans le dur

En face d'eux, mes Aiglons trouveront une équipe en manque total de confiance. Le bilan des monégasque est clairement négatif : 0 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. Pire, l'ASM est à la fois la pire défense du championnat avec 14 buts encaissés et la pire équipe à domicile. En effet, Monaco a déjà perdu deux fois sur trois rencontres à domicile : 0-3 face à Lyon et 3-4 face à Marseille. Le club de la principauté à engrangé seulement 1 point grâce à un nul 2-2 contre Nîmes.

En tout cas, comme chaque année, l'OGC Nice sera bien soutenu pour le derby de la Côte d'Azur. On attend plusieurs milliers de supporters du Gym dans le stade Louis II. Cependant les fortes perturbations engendrées par le mouvement national vont perturber le réseau ferré entre Monaco et Nice. Il faudra donc anticiper pour se rendre au stade de Monaco.