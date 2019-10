L'OGC Nice "manque de personnalité" reconnaît Patrick Vieira

Les Niçois Lusamba et Cyprien (au sol) ont été bousculés à la Beaujoire samedi soir par des Nantais solides et réalistes (1-0)

Nice, France

Certes, il n'y a pas le feu à la maison. L'OGC Nice est 8e de Ligue 1 ce dimanche avec 13 points en 9 journées. Mais les dernières sorties des aiglons laissent planer un doute sur le caractère et la capacité de réaction du groupe de Patrick Vieira. Après la défaite à Monaco (3-1) et le nul heureux face au Losc (1-1), le Gym a enchaîné un troisième match d'affilée sans victoire en Ligue 1 à la Beaujoire. Mais au-delà de cette défaite 1-0 à Nantes, sur la pelouse de la bonne surprise de ce début de saison, c'est la manière qui interpelle.

Les meilleurs moments (il y en a eu !) de ce Nantes - Nice en direct sur France Bleu Azur Copier

Une seule occasion à la... 4e minute de jeu

Une seule occasion de de but (et encore!) signé Youcef Atal dès la 4e minute, et puis plus rien. Ou plus grand chose. Certes la possession du ballon (51% du temps), mais un nombre de tirs famélique (6 en 90 minutes) et un manque d'ambition dans le jeu qui ont empêché le Gym d'espérer mieux qu'un match nul. On a d'ailleurs eu l'impression que les aiglons se contentaient volontiers de ce point obtenu face à une équipe qui n'avait encaissé aucun but à domicile en quatre matchs. C'était sans compter sur le remuant Kader Bamba, qui déposait le ballon sur la tête de Moses Simon après un grand pont bien exécuté sur Malang Sarr (86e).

"On a manqué d'agressivité, aussi bien offensivement que défensivement," a reconnu Patrick Vieira après la rencontre. "On n'a pas pris assez de risque pour jouer plus de l'avant, j'ai eu l'impression qu'on jouait avec le frein à main, qu'on avait peur de prendre des risques". Si ses joueurs n'ont pas montré beaucoup d'ambition dans le jeu, lui aussi a peut-être été un peu frileux dans ses choix, en sortant par exemple Kasper Dolberg à l'heure de jeu, ou Wylan Cyprien avant la fin, l'homme par qui la lumière peut venir sur coup de pied arrêté. Autant à Monaco Patrick Vieira avait reconnu s'être trompé, autant samedi soir, il a assumé ses choix. "Quand on a un mauvais résultat on peut toujours se dire qu'on aurait pu mieux faire. Mais je ne regrette rien."

On se montre fébrile dans les moments compliqués

Il a revanche pointé le "manque de personnalité" de son groupe. "On a un groupe jeune, qui manque de personnalité et qui se montre fébrile dans les moments compliqués. Mais c'est un groupe jeune qui va apprendre et qui va grandir parce que c'est un groupe qui travaille bien." Avec une moyenne d'âge à 22,1 ans, le groupe niçois est le plus jeune de Ligue 1 et avec les recrues tardives, on peut se dire que le meilleur est à venir. Sauf que l'avenir passe déjà par le Paris Saint-Saint-Germain dès la 10e journée. Pas le meilleur moyen de se relancer après trois matchs sans victoire.