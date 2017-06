L'OGC Nice mise sur la jeunesse en ce début de mercato

Les Aiglons enregistrent leurs deux premières recrues pour la saison prochaine, à peine le mercato estival officiellement ouvert. Les jeunes milieux de terrain Jean-Victor Makengo et Adrien Tameze ont signé à Nice.

Quelques heures seulement après l'ouverture du mercato, les Aiglons ont officialisé deux recrues, ce vendredi. Les jeunes milieux de terrain Jean-Victor Makengo et Adrien Tameze débarquent sur la côte d'azur avec l'étiquette de joueurs à fort potentiel.

"Makengo a un jeu similaire à N'Golo Kante"

Le jeune milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen est la première recrue de l'OGC Nice. Le joueur formé en Basse-Normandie a déjà disputé 17 matches de Ligue 1 la saison dernière. "C'est un futur crack, détaille Grégory Proment, l’entraîneur de l'équipe réserve de Caen. Il a le même style de jeu que N'Golo Kanté. J'espère que Nice va lui permettre de franchir un cap dans sa progression." Un temps courtisé par les grosses écuries européennes, Manchester City ou encore Manchester United, le joueur de 18 ans a failli honorer sa première sélection en équipe de France Espoir il y a quelques semaines, mais une blessure l'a contraint à déclarer forfait.

"Il y a du Patrick Vieira dans son football"

Dans la foulée de l'officialisation de la venue de Jean-Victor Makengo, les dirigeants azuréens ont fait signer, un autre milieu de terrain, Adrien Tameze. Le désormais ancien joueur de Valenciennes n'a jamais joué une seule minute en Ligue 1 mais ses prestations ont séduit Lucien Favre. "Je regrette énormément son départ, avoue Faruk Habzibegic, l’entraîneur du VAFC arrivé dans le Nord il y a un an et demi. Je pense qu'il fait le bon choix en partant à Nice. Il a un énorme potentiel, quand je le vois jouer il me rappelle un peu Patrick Vieira. C'est à la fois un combattant sur le terrain, mais il est aussi très technique et percutant. En plus, c'est un joueur qui est polyvalent même s'il aime particulièrement les postes offensifs."

🔁 OFFICIEL : @AdrienTameze quitte le #VAFC.

Le milieu de terrain s’est engagé avec l'@ogcnice.

Pas de doute pour son ancien mentor, Adrien Tameze, 23 ans, est prêt pour la Ligue 1 la saison prochaine. Un gros plus pour les Aiglons qui auront fort à faire dès le mois de juillet avec le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.