L'OGC Nice ne conserve pas Durmisi, Wagué et Ounas

Un petit tour et puis s'en vont. Prêtés à l'OGC Nice lors du dernier mercato d'hiver, les latéraux Riza Durmisi et Moussa Wagué ne resteront pas sur la Côte d'Azur la saison prochaine. Ni le milieu offensif Adam Ounas, prêté depuis l'été dernier au Gym pour tenter de lancer enfin sa carrière, en même temps que le projet Ineos. Le club annonce ce mardi qu'il ne lèvera pas les options d'achat des trois joueurs, prêtés respectivement par la Lazio Rome, le FC Barcelone et Naples.

Une montée en puissance coupée par le coronavirus

Alors qu'ils étaient arrivés à court de forme cet hiver à Nice, après six mois sans jouer, ou presque, les deux latéraux internationaux Riza Durmisi (Danemark) et Moussa Wagué (Sénégal) commençaient à monter en puissance avant l'interruption du championnat. Surtout Moussa Wagué (21 ans), auteur de deux passes décisives à Bordeaux (1-1) et face à Monaco (2-1) sur le but de la victoire signé Kasper Dolberg. L'épidémie de coronavirus qui a entraîné l'arrêt définitif de la saison a sans doute coupe les ailes des deux aiglons, qui retournent donc dans leur club. Durmisi aura participé en tout à 4 matchs de Ligue 1 et une rencontre de Coupe de France. Wagué à cinq matchs de Ligue 1.

Adam Ounas (23 ans) semblait lui aussi enfin élever son niveau à la sortie de l'hiver, après six premiers mois décevants. Buteur face à Lyon en Coupe de France ou à Bordeaux sur deux gestes de grande classe, l'international algérien était sur une bonne dynamique. Auteur finalement de quatre buts et quatre passes décisives en 19 matchs, l'international algérien n'a pas été assez régulier pour convaincre le Gym de lever une option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros.

Malang Sarr s'en va lui aussi

Le chantier des latéraux reste donc ouvert à l'OGC Nice. Surtout à gauche, puisque le polyvalent Malang Sarr a également annoncé son départ il y a quelques jours. Racine Coly est quant à lui prêté avec option d'achat à Famalicao et sa situation reste à clarifier. Reste donc seulement Stanley Nsoki, qui pourrait être davantage utilisé dans l'axe la saison prochaine, son poste de prédilection. A droite, tout dépendra du dossier Youcef Atal. Si l'international algérien reste, le Gym semble suffisamment armé avec Patrick Burner, Andy Pelmard, voire même Christophe Hérelle, qui peuvent évoluer sur le côté.

Benitez prolongé ?

Autre dossier chaud à l'OGC Nice, celui du gardien de but. Si Julien Fournier assurait dans Nice Matin il y a quelques jours que la prolongation de Walter Benitez restait un "dossier ouvert", le 10 Sport annonce ce mardi que l'Argentin se serait mis d'accord avec les dirigeants niçois sur une prolongation de quatre ans sous le maillot du Gym. Ce serait évidemment une excellente nouvelle pour le club, tant Benitez a prouvé ces derniers mois, qu'il était un rempart fiable et talentueux.