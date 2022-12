L'OGC Nice nomme un nouvel entraineur pour l'équipe réserve

Après la nomination de Didier Digard dans le staff pro, Julien Sablé est nommé entraineur de l'équipe réserve de l'OGC Nice ce lundi. À 42 ans, l'ancien capitaine du Gym, arrive en provenance de l'AS Saint-Etienne, où il a notamment dirigé le centre de formation et assuré l'intérim avec l'équipe première des Verts.

Un retour dix ans après

Dix ans après avoir quitté les Aiglons, Julien Sablé fait part de sa motivation à l'idée d'intégrer l'encadrement des Rouges et Noirs : "Revenir à Nice est une fierté. Je suis resté très attaché au club et à ses valeurs. [...] Maintenant, on va vite relever les manches et partir au travail pour redresser la barre en championnat, tout en continuant à préparer les jeunes à monter avec le groupe pro."