L'OGC Nice part de Lyon avec un triste match nul (1-1)

En manque d'inspiration devant le but, l'OGC Nice concède le match nul face à Lyon 1-1. Deux buts inscrits sur pénalty, Nicolas Pépé à la 38e de jeu et Alexandre Lacazette à la 89e..

Les regrets seront surtout du côté du Gym, qui a dominé son adversaire dans le jeu, et s’est procuré les plus belles occasions. Durant le match, Mario Lemina et Sofiane Diop sont sortis sur blessure.

Les aiglons restent à la 9ᵉ place du classement de Ligue 1 juste avant la trêve. Prochain match de Ligue 1 pour le GYM, c'est face à Lens le 28 décembre prochain.