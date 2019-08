L'OGC Nice poursuit son mercato avec la pépite Boudaoui

Nice, France

"One two three, Viva l'Algérie" vont pouvoir chanter les supporters de l'OGC Nice cette saison ! Après le prêt d'un an officialisé ce vendredi de l'ailier Adam Ounas, c'est le jeune Hichem Boudaoui (19 ans) qui s'engage avec le Gym. Il arrive de Paradou, le club qui a formé Youcef Atal. Les trois internationaux algériens, qui ont remporté la CAN cet été, pourraient bien composer le côté droit du Gym cette saison.

Le club de Paradou annonce sur son compte Instagram le transfert de son joueur Hichem Boudaoui vers l'OGC Nice - Capture d'écran

Après la présentation de trois renforts offensifs ce vendredi, c'est un milieu de terrain travailleur qui vient renforcer l'effectif niçois. Hichem Boudaoui est comparé en Algérie à NGolo Kanté pour son activité et sa capacité à répéter les efforts. Il vient densifier un milieu de terrain déjà bien fourni. Le montant du transfert est estimé à 4 millions d'euros pour le club de Paradou, un record en Algérie.