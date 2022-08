"J'aurais été fou de dire non à l'OGC Nice..." Les cinq recrues de l'été présentées

Les Aiglons font les présentations ce vendredi. Les quatre recrues arrivées cette semaine (Beka Beka, Viti, Schmeichel et Ramsey) et la première de l'été (Ilie) sont présentées à la presse. Voici ce qu'il faut retenir de ces premières prises de parole des nouveaux visages des Aiglons.

Rares Ilie

"C'est mon père qui a géré les négociations. J'ai trouvé un super groupe ici. Tout le monde a été très sympa avec moi. J'ai déjà pu voir aussi que la ville est très belle. Je ne connaissais pas beaucoup le club. Je connaissais Dante. Je veux donner le meilleur. J'ai un objectif personnel mais je veux d'abord penser à l'équipe. Je peux jouer à la fois à gauche et au centre."

Lucien Favre : "À Bucarest il jouait dans un 4-4-2 à gauche presque comme un ailier. Il peut aussi jouer à gauche dans un 4-3-3 ou en position plus axiale dans un 4-2-3-1. Comme j'avais pas mal de temps pour regarder des joueurs. Je l'ai découvert et c'est vrai qu'il a quelque chose. A chaque fois que je l'ai vu il a toujours été très intéressant."

Mattia Viti

"J'aurais été fou de dire non à Nice. C'est un club ambitieux. Le coach a entraîné de grandes équipes et je suis très heureux d'avoir signer ici. J'ai découvert la Série A la saison passée et je ne pense pas avoir de difficulté à m'adapter à la Ligue 1. Je ne parle pas encore Français mais je vais apprendre la langue. Concernant la concurrence de Dante elle ne me fait pas peur. C'est un joueur qui a tout gagné et je ne peux que progresser à ses côtés, surtout que j'ai la chance qu'il parle Italien. Mon jeu ? Je n'aime pas trop parler de moi mais je pense être bon dans l'anticipation. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Je me souviens de Mario Balotelli. Un très grand joueur qui a fait un très grand passage à l'OGC Nice."

Lucien Favre : "Il est très réceptif et il doit encore progresser dans beaucoup de domaines. Mais il va apprendre."

Beka Beka

"J'ai eu des contacts avec l'OGC Nice par le passé mais ça ne s'est pas fait. L'année dernière je n'avais pas eu l'opportunité d'échanger ave cle coach. Là les choses se sont faîtes différemment pour que je sois plus en confiance. J'ai pu apprendre à connaître le coach et échanger sur le football. Il m'a dit qu'il comptait m'utiliser au milieu de terrain. Je lui ai dis que je préfère jouer comme numéro 6 mais je peux dépanner. J'ai été conquis par le projet. J'ai saisi une belle opportunité. En Russie j'avais besoin de vivre une belle expérience pour grandir. J'ai beaucoup changé et je suis fier d'arriver ici pour continuer de grandir. Dans un groupe il faut avoir plusieurs profils et l'arrivée d'Aaron Ramsey doit nous permettre de progresser."

Lucien Favre : "À son âge il doit pouvoir évoluer à plusieurs positions. En 6 ou en 8 on verra. Mais il a un gros potentiel comme Ilie et Viti. Quand j'ai dis qu'on voulait finir sur le podium d'ici deux ans, c'est avec l'idée de faire progresser des jeunes joueurs."

Aaron Ramsey

"Je suis très heureux d'être ici et de faire partie du projet. Je suis très excité d'arriver dans cette jeune et talentueuse équipe. Je me sens très bien. Je me suis bien entraîné cette semaine et j'ai découvert un staff fantastique. Mon expérience à la Juventus Turin m'a sortie de ma zone de confort. J'étais resté longtemps à Arsenal. Aujourd'hui j'ai une nouvelle opportunité et j'ai hâte de démarrer cette aventure. La Coupe du Monde est évidemment très importante mais je veux d'abord penser au début de saison et aider l'équipe à bien démarrer."

Lucien Favre : "La semaine prochaine Aaron va pouvoir rencontrer Arsène Wenger qui doit venir ici. Ils se connaissent bien. C'est un joueur qui peut s'adapter à plusieurs postes. Il sent le football. Il est toujours optimiste et ça c'est très positif aussi. J'espère que ses blessures sont derrière lui."

Kasper Schmeichel

"C'était le moment pour un nouveau challenge. C'était une décision difficile mais je devais la prendre. J'adore Leicester mais je voulais essayer autre chose. C'est une nouvelle expérience pour ma famille et ça va me permettre d'apprendre une nouvelle langue. Et surtout je rejoins un club très ambitieux. Cela ressemble justement à Leicester quand je suis arrivé là-bas, un club qui veut devenir grand et faire de grandes choses. Je ne suis pas une tête d'affiche. Mon rôle c'est d'apporter de la stabilité à l'équipe. J'ai pu discuter avec Nampalys Mendy ou Ricardo Pereira et ils m'ont dit de très belles choses sur le club. J'ai aussi échangé avec Kasper Dolberg pour en savoir plus. Au Danemark on suit beaucoup les joueurs danois qui jouent à l'étranger. Il a de grandes qualités et je peux vous dire que Nice a un grand joueur avec Dolberg."

Lucien Favre : "Je pense que tous les gardiens doivent être bons au pied sinon on a un problème ! C'est le cas de Kasper. Il a une grande carrière, il sort d'une grande expérience avec Leicester. On est bien là ! Pour Dolberg il ne s'entraîne pas encore avec nous donc on verra si on peut compter sur lui. Probablement que l'arrivée de Schmeichel peut l'aider."