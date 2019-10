L'OGC Nice privé de Dolberg et Tameze à Strasbourg

L'OGC Nice (11e) se déplace à Strasbourg ce samedi avec un groupe amputé de nombreux joueurs clefs. En plus des suspensions de Christophe Hérelle et Wylan Cyprien, expulsés contre le PSG, le Gym sera privé en Alsace de son avant-centre Kasper Dolberg et de son milieu Adrien Tameze.

La tâche s'annonce encore plus compliquée que prévu pour le Gym en Alsace. Déjà privé de Christophe Hérelle et Wylan Cyprien, suspendus pour une rencontre après leur expulsion face au PSG, d'Adam Ounas et Stanley Nsoki blessés de longue date et dont les retours sont attendus avant la prochaine trêve internationale, l'OGC Nice va devoir faire sans son attaquant danois Kasper Dolberg et son milieu de terrain Adrien Tameze.

Retours de Walter et Lloris

L'avant-centre est touché au dos et manquera beaucoup à l'attaque des Aiglons, lui qui restait sur deux buts et une passe décisive sur ses dernières sorties. Adrien Tameze était lui pressenti pour retrouver une place de titulaire au milieu, pour suppléer Wylan Cyprien. Joueur le plus utilisé la saison passée, il souffre depuis la reprise de la concurrence accrue au milieu. Malade, il manque donc une occasion de retrouver du temps de jeu.

Le Gym pourra en revanche compter sur les retours de trois joueurs en Alsace. Gautier Lloris et Rémi Walter reviennent de blessure et le jeune Khephren Thuram revient dans le groupe après plusieurs matchs joués avec la réserve. Strasbourg - Nice coup d'envoi à 20h ce samedi à la Meinau à vivre en direct sur France Bleu Azur.