L'OGC Nice recrute le jeune attaquant Dan Ndoye

Nice, France

Après le prêt avec option d'achat de Riza Durmisi (Lazio Rome), l'OGC Nice annonce ce lundi une deuxième recrue au cours de ce mercato hivernal. Le jeune et prometteur Dan Ndoye (19 ans) s'est engagé ce lundi avec le Gym mais il va finir la saison avec son club de Lausanne-Sport, engagé dans la lutte pour la remontée en première division suisse.

Le plus grand talent de Lausanne-Sport

C'est donc le premier transfert entre les deux clubs détenus par la famille Ratcliffe. Attaquant puissant, complet, il est international espoir suisse et c'est un "grand espoir" selon le journaliste suisse André Boschetti, qui suit le club de Lausanne-Sport au quotidien. "Il est titulaire depuis trois mois à Lausanne, avant il était utilisé comme joker. Il est très rapide et puissant. C'est le plus gros talent actuellement à Lausanne-Sport et c'est un très bon recrutement pour Nice."

Dan Ndoye avait notamment battu l'équipe de France espoir (3-1) à Neufchâtel il y a quelques semaines avec les U21 suisse. Il a signé son premier contrat professionnel il y a pile un an avec Lausanne-Sport. Il va donc essayer de faire monter son club avant de participer à partir de l'été prochain à l'ascension du Gym.