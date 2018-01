L'association des Anciens Aiglons et l'OGC Nice ont signé ce vendredi une convention. Le Gym renforce ainsi un peu plus les liens étroits qu'il entretient avec ceux qui ont fait l'Histoire du club. Depuis son arrivée à la présidence, Jean-Pierre Rivère n'a eu de cesse de les associer à son projet.

Depuis 1904, plus de 800 joueurs ont au moins une fois porté le maillot de l'OGC Nice avec l'équipe fanion. Le club azuréen n'oublie pas ceux qui ont défendu ses couleurs. C'est pour cela, notamment, que chacun de leur nom figure sur le mur du nouveau centre d'entraînement et de formation inauguré à l'automne dernier.

Le Gym a décidé d'aller plus loin avec ses Anciens. Le club du président Rivère et l'association des anciens joueurs de Nice ont paraphé une convention à l'occasion de son Assemblée Générale qui s'est tenue ce vendredi au siège de l'OGC Nice. "Nous voulions unir encore plus nos liens avec nos anciens, a commenté Jean-Pierre Rivère. Si le Gym est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Les Anciens sont très importants pour le club, ils participent à la vie du club."

Patrice Alberganti (à gauche), le président des Anciens et Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice. © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Un discours qui a trouvé écho auprès de Patrice Alberganti, le président de l'association des Anciens Aiglons : "Quand j'ai rencontré Jean-Pierre Rivère il y a six ans, il m'a confié l'importance qu'ont les Anciens à ses yeux. Un attachement qui s'est traduit dans les faits. Les joueurs qui ont mouillé le maillot pour Nice n'ont jamais été oubliés dans le projet du président."

Trophée de l'Ancien Aiglon

Le Gym met ainsi à leur disposition 30 places par match pour assister aux rencontres à domicile. Les Cobos, Fugen, Mattio, Jouve and co sont équipés de la tête au pied lors des matches exhibitions qu'ils disputent. Le club prête ses terrains pour les entraînements des ex-pros... Le trophée de l'ancien aiglon est décerné au centre de la pelouse de l'Allianz Riviera qui est aussi mis à l'honneur à travers un temps de rencontre avec les supporters au café des aiglons.

"C'était un volonté du club, explique Jean-Pierre Rivère à propos du trophée de l'ancien aiglon. On est très heureux de pouvoir leur donner l'occasion de goûter à l'ambiance de l'Allianz Riviera_, d'être sur la pelouse et de recevoir l'ovation du public." _Déjà 29 joueurs ont eu cet honneur.

Les anciens de l’@ogcnice ont leur logo. Ils sont aussi l’image du club. pic.twitter.com/qOTdZWPYOw — Jean-Baptiste Marie (@jeanbatmarie) January 26, 2018

Un match face aux anciens du FC Barcelone

S'ils n'ont plus la chance de jouer en Ligue 1, les anciens ont de beaux restes. Et ils le démontrent en participant à de nombreuses rencontres caritatives. L'an dernier, ils ont par exemple affronté l'Ajax Amsterdam de l'ex-niçois (et amstellodamois) Dick Van Djik. En 2018, les anciens du Gym seront opposés au FC Variété qui rassemble d'anciens joueurs suisses en avril prochain. Un match face aux anciens du FC Barcelonne est aussi en cours d'organisation.