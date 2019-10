L'OGC Nice retrouve son capitaine Dante pour se déplacer à Nantes

Nice, France

Dans la tempête depuis le début de saison en Ligue 1, avec au moins un but encaissé à chaque match, la défense de l'OGC Nice retrouve son phare. Dante est de retour et ça donne le sourire à son entraîneur Patrick Vieira. "Bien sûr que ça fait du bien de retrouver son capitaine. Dante a repris l'entraînement avec nous mardi, il se sent très bien. Il est dans le groupe pour Nantes, on verra samedi matin s'il peut être titulaire." Blessé à la cheville face à Marseille le 28 août (1-2), Dante a manqué cinq rencontres (2 victoires - 2 défaites - 1 nul / 8 buts encaissés) et son retour va amener l'expérience et le calme dont les aiglons ont trop souvent manqué ces dernières semaines.

Stanley Nsoki forfait

En revanche Patrick Vieira va devoir faire sans Stanley Nsoki. Le jeune défenseur (20 ans) est touché aux abdominaux depuis le match face à Lille samedi dernier (1-1). Christophe Hérelle, lui, sera de retour à l'entraînement la semaine prochaine et devrait postuler à une place dans la charnière face au PSG (vendredi 18 octobre - 20h45). Ces absences devraient permettre à Malang Sarr de retrouver une place de titulaire, lui qui est resté sur le banc face à Lille. Andy Pelmard devrait lui aussi enchaîner une 6e titularisation d'affilée dans l'axe, un repositionnement qui lui a permis d'être appelé en équipe de France U20 cette semaine. "Seul l'avenir dira si Andy se fixe dans l'axe ou à droite," a réagit ce vendredi Patrick Vieira. "Il a fait de très bon match à droite. Il a le potentiel pour aller très loin."

Si la défense du Gym va devoir être solide à la Beaujoire, face à des canaris surprenants 3e de Ligue 1, c'est surtout l'attaque qui sera déterminante pour repartir de Nantes avec un résultat. Les Canaris n'ont pas encaissé un seul but à domicile et engrangent les points avec des victoires par la plus petite des marges (quatre succès 1-0 depuis le début de la saison). Youcef Atal devrait une nouvelle fois être aligné devant, aux côtés de Dolberg, qui n'a pas encore marqué à l'extérieur. La dernière place devant se jouera entre Claude-Maurice, pas encore convaincant en Ligue 1, et Ganago, qui a perdu la spontanéité qui lui avait permis d'enchaîner les belles performances en début de saison.

Nantes - Nice est à vivre sur France Bleu Azur dès 19h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 20h.