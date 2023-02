L'OGC Nice s'impose facilement face à Ajaccio 3-0

Le capitaine de l'OGC Nice, Dante, a inscrit son premier but cette saison pour son 200ème match avec les aiglons.

Peu inspiré dans le jeu, les niçois auraient pu tomber dans le piège Corse, mais le scénario fut tout autre. Le capitaine du GYM Dante a tout d'abord mis les siens en sécurité avec un premier but à la 3ème minute de jeu, grâce à une reprise sur corner. Il a ensuite fallu attendre la seconde période et la rentrée de Billal Brahimi pour que les Niçois se rassurent définitivement. L'algérien de 22 ans a usé de tout son talent pour inscrire deux magnifiques enroulées, et nettoyer par deux fois les lucarnes du gardien Benjamin Leroy.

ⓘ Publicité

Quatre victoires de suite pour Didier Digard

Un coaching encore gagnant pour Didier Digard, qui avec cette victoire enchaîne un quatrième succès de suite et un nouveau clean-sheet. L'OGC Nice est désormais 7ème de Ligue 1 et se rapproche tout doucement des places européennes. Prochain match samedi prochain à domicile face à Reims.

loading