L'OGC Nice s'impose sans trembler face à Rennes (2-1)

Pour le 100eme match entre Nice et Rennes, les aiglons ont fait le job à l'Allianz Riviera avec une victoire 2-1. Des buts inscrits en seconde période grâce aux deux attaquants du GYM Terem Moffi et Gaëtan Laborde. Le Stade Rennais est revenu en fin de match grâce à un missile de Bourigeaud mais n'a jamais su revenir. Un match maîtrisé par les aiglons qui se sont montrés efficaces face au but. Avec cette victoire, l'OGC Nice passe devant Clermont et se retrouve à la 8ᵉ place du classement. Le GYM qui n'avait plus remporté le moindre match depuis trois mois à domicile.

